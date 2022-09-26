«Ъ»: производители электроники в РФ просят «бронь» для своих сотрудников от мобилизации

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Отечественные производители микроэлектроники и вычислительной техники просят правительство предоставить своим сотрудникам бронь от мобилизации, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) от 23 сентября премьеру Михаилу Мишустину.

В качестве ключевого аргумента говорится о том, что, хотя большинство разработчиков электроники и вендоров оборудования формально имеют статус предприятий ОПК, они выполняют госконтракты, в том числе и для него. Подчеркивается, что сотрудники уже начали получать повестки, а выпадение ключевых специалистов будет иметь долгосрочные последствия.

«Это нужно не только для предоставления брони, но и для реализации планов развития отрасли, чтобы на основе перечня продукции сформировать полный реестр компаний, без которого управление промышленностью не может быть эффективным», — уточнил исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский.

В материале уточняется, что в электронной промышленности занято порядка 350 тыс. человек, примерно половина из которых — мужчины.

В аппарате премьера сообщили, что письмо получено и направлено в Минобороны для проработки.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев выступил против «брони» от частичной мобилизации, которая распространяется на всех IT-специалистов, так как «программисты бывают разными».

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