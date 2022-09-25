Правительство России одобрило ускоренное повышение минимального размера оплаты труда

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Eduard Korniyenko/Reuters

Российский кабмин одобрил ускоренное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2023 и 2024 годах. Сообщение об этом пресс-служба правительства опубликовала на своем сайте.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и приостановлении действия ее отдельных положений» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — сказано в сообщении.

На этой неделе Минтруда России предложило в 2023 году увеличить уровень прожиточного минимума до 14 375 руб., а минимальный размер оплаты труда — до 16 242 руб.

В августе депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект об увеличении МРОТ до 30 тыс. рублей с 1 января 2023 года. Затем руководитель партии «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил, что думская фракция пока не ознакомилась с текстом этого законопроекта.

В сентябре первый замруководителя думской фракции партии ЛДПР Алексей Диденко заявил о намерении в октябре добиваться увеличения минимального размера оплаты труда МРОТ до 20 тыс. рублей.

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