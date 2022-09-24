Инвестор из США назвал трудноосуществимым введение предельных цен на российскую нефть

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Идея некоторых западных стран о введении предельной цены для российской нефти пока представляется крайне трудной для реализации. Такое мнение выразил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак, написало агентство ТАСС.

«Введение ценового потолка на российскую нефть пока выглядит как минимум чрезвычайно трудноосуществимым с практической точки зрения», — сказал он.

На его взгляд, соблюдение подобного потолка цен всеми участниками рынка требует целого комплекса взаимосвязанных экономических и дипломатических мер. Кроме того, инвестор указал на существование негативного экономического эффекта от этой инициативы для самих же
стран-инициаторов.

Также, по мнению Шостака, потребители-импортеры в таком случае могут прибегнуть к альтернативным схемам финансирования и страхования таких поставок.

В первой половине сентября газета Business Standard написала, что Россия предложила Индии поставлять нефть по более низкой стоимости, если Нью-Дели откажется поддержать инициативу стран G7 по введению потолка цен на российскую нефть.

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