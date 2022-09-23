Эталонная нефть Brent подешевела до $87 за баррель впервые с 25 января

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AP

Стоимость фьючерса на нефть эталонной марки Brent с поставкой в ноябре 2022 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $87 за баррель впервые с 25 января 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К 16:45 (мск) североморская Brent потеряла 4,12%, снизившись до $86,7 за баррель.

Падение цены произошло на фоне ожиданий снижения спроса на рынке. Такой исход возможен на фоне рисков рецессии в мире и стремления регуляторов ужесточить денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией.

В середине сентября агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков банка JPMorgan написало, что биржевые цены на нефть в мире в ближайшие месяцы будут расти. В обозримом будущем рыночные котировки сырья могут достичь планки $150 за баррель из-за энергетического кризиса.

Накануне пресс-служба Банка Англии сообщила, что экономика Соединенного Королевства находится в состоянии рецессии. Регулятор ожидает, что ВВП страны упадет на 0,1% в третьем квартале. Во втором квартале экономика королевства снизилась на те же 0,1%. Под рецессией понимается сокращение реального ВВП в течение двух кварталов подряд.

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