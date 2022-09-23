В Госдуме в октябре предложат повысить МРОТ до 20 тыс. рублей

Депутаты ЛДПР в Госдуме намерены в октябре добиваться увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» заявил первый замруководителя думской фракции партии Алексей Диденко. Накануне Минтруд предложил увеличить МРОТ в следующем году на 17% до 16,2 тыс. рублей. Предполагается, что этот пункт будет в бюджетном пакете законопроектов, которые поступят в Госдуму.

«Мы уже шесть лет настаиваем на том, чтобы МРОТ был не ниже 20 тыс. рублей. Это наша традиционная поправка, которую мы подписываем всеми депутатами фракции. К сожалению, ее отклоняют. Но мы продолжаем настаивать на своем. Тактика у нас такая — внести поправки между первым и вторым чтением законопроекта [о бюджете]. Это будет конец октября — начало ноября, по моим расчетам. Возможно, сумма будет пересмотрена», — рассказал Диденко.

Он пояснил, что 20 тыс. рублей — это интегральный показатель. По словам депутата, он учитывает среднюю зарплату по субъектам, потребительскую корзину, нематериальные услуги, которые зачастую стоят дороже продуктов питания, региональные повышающие коэффициенты.

При этом, если поправку о МРОТ не менее 20 тысяч рублей отклонят, фракция будет голосовать даже за минимальное увеличение этого показателя.

«Если нашу поправку отклонят, я не вижу смысла голосовать против повышения МРОТ до 16,2 тыс. рублей. Почему не поддержать даже незначительное повышение? Из двух зол в подобных спорных ситуациях приходится выбирать меньшее», — отметил Диденко.

Минтруд в четверг предложил увеличить прожиточный минимум на 2023 год до 14 375 рублей, а МРОТ — до 16 242 рублей. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, общий годовой рост прожиточного минимума составит 13,6%, а МРОТ — 16,9%. Он отметил, что проекты законов об индексации были поддержаны на заседании правительства. Министр подчеркнул, что повышение сумм прожиточного минимума и МРОТ необходимо в условиях высокой инфляции.

По данным Минэкономразвития, на 19 сентября годовая инфляция в России составила 13,92%.

Индексация прожиточного минимума и МРОТ проводится с 1 января.