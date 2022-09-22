РИА «Новости»: дефицит российского бюджета в 2022 году ожидается на уровне около 3,7% ВВП

Дефицит российского бюджета в текущем году составит 0,9% ВВП, или 1,313 трлн руб. Информация об этом следует из документа «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», который есть в распоряжении агентства РИА «Новости».

Уточняется, что в 2022 году доходы федерального бюджета составят 27,693 трлн руб., из которых 11,666 трлн руб. — это нефтегазовые доходы, 16 трлн — ненефтегазовые. Расходы государственной казны окажутся на уровне 29 трлн.

Из прогноза, указанного в документе, следует, что в период 2023, 2024 и 2025 годов бюджет России также будет исполняться с дефицитом. Он может составить 2% ВВП или 2,925 трлн руб.

Ранее 22 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что бюджет страны будет дефицитным в 2023 — 2025 годах. Председатель кабмина уточнил, что основным источником покрытия бюджета станут государственные заимствования.

10 сентября глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет на предстоящие три года станет самым сложным в его карьере.