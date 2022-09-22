Мобилизованные москвичи будут получать 50 тыс. рублей доплаты ежемесячно

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому призванным в рамках частичной мобилизации москвичам будут доплачивать 50 тыс. рублей в месяц. Об этом говорится на официальном сайте градоначальника.

Военнообязанные жители Москвы будут каждый месяц получать 50 тыс. рублей в период прохождения службы. Также в указе значатся единовременные выплаты в случае получения ранений разной степени. Сообщается, что в случае тяжелого ранения мобилизованному выплатят 1 млн рублей, при легком ранении военнослужащий может рассчитывать на 500 тыс. рублей.

«Единовременная выплата в случае гибели военнослужащих либо в случае их смерти до истечения одного года со дня увольнения с военной службы, наступившей вследствие ранения (контузии, травмы, увечья) или заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы, в размере 3 млн рублей членам семей погибших (умерших)», — говорится в документе.

Ранее военный комиссар Якутии Александр Авдонин сообщил, что мобилизованные россияне будут получать заработную плату от 205 тыс. рублей в месяц. Авдонин подчеркнул, что попавших под мобилизацию граждан страны будут приравнивать к военнослужащим-контрактникам.

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Мобилизация в России
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