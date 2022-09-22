РБК: компания миллиардера Лисина продала 17% российского парка цементовозов

Первая грузовая компания (ПГК) миллиардера Владимира Лисина продала 4 тыс. специализированных железнодорожных вагонов по перевозке цемента «Первому промышленному оператору». Сделка затронула 17% общероссийского парка этих вагонов, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным аналитического отчета агентства Rollingstock, в начале августа в России насчитывалось в общей сложности 23,4 тыс. вагонов по перевозке цемента. ПГК продала почти пятую часть парка.

«Цементовозы переданы в парк «Первого промышленного оператора» летом 2022 года вместе с сервисными контрактами по перевозке грузов для крупнейшего в России производителя цемента «Евроцемента», связанного с компанией родственника Олега Дерипаски Павла Езубова», — говорится в материале.

После этой сделки «Первый промышленный оператор» стал самым крупным в стране владельцем вагонов-цементовозов. По словам главы Rollingstock Александра Поликарпова, теперь в активе компании более 30% хопперов-цементовозов, находящихся на российском рынке.

15 сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что индексация грузового железнодорожного тарифа с 1 января 2023 года может составить 9,8%. Это позволит собрать с грузоотправителей почти 190 млрд рублей, которые должны пойти на дополнительное финансирование рекордной по объемам (1,23 трлн рублей) инвестиционной программы госхолдинга «РЖД».