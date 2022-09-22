В Минпромторге заявили об отсутствии дефицита товаров в России

В Минпромторге сообщили, что запасов товаров в России достаточно. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе министерства.

«На данный момент в России товарные запасы находятся на достаточном уровне и постоянно поддерживаются торговыми сетями», — рассказали в Минпромторге.

В министерстве также подчеркнули, что случаев дефицита отдельных товаров в регионах не наблюдается. Минпромторг добавил, что министерство вместе с федеральными сетями постоянно мониторит запасы всех социально значимых товаров.

Также Минпромторг сообщил, что госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику, поэтому министерство будет максимально опираться на рыночные механизмы.

В августе в Рослесинфорге заверили, что дефицита туалетной бумаги в России не случится.