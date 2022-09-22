Минпромторг предупредил о негативном эффекте от госрегулирования цен

close
100%
Depositphotos

Минпромторг России считает, что госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе министерства.

«Сплошное госрегулирование цен способно оказать негативное влияние на экономику, вплоть до дефицита товаров и разорения производителей и организаций торговли», — заявили в Минпромторге.

В министерстве полагают, что целесообразно максимально использовать рыночные методы и проводить корректировки только по отдельным группам товаров.

В Минпромторге напомнили, что весной торговые сети добровольно ограничивали наценки на ряд товаров: молочную продукцию, сахар, хлеб и некоторые овощи. Подобные меры были направлены на снижение социальной напряженности.

Ранее глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин отмечал, что госрегулирование цен на важные категории продуктов питания, включая мясную и молочную продукцию, приведет к снижению предложения и уровня конкуренции среди производителей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть