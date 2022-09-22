Минпромторг предупредил о негативном эффекте от госрегулирования цен

Минпромторг России считает, что госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе министерства.

«Сплошное госрегулирование цен способно оказать негативное влияние на экономику, вплоть до дефицита товаров и разорения производителей и организаций торговли», — заявили в Минпромторге.

В министерстве полагают, что целесообразно максимально использовать рыночные методы и проводить корректировки только по отдельным группам товаров.

В Минпромторге напомнили, что весной торговые сети добровольно ограничивали наценки на ряд товаров: молочную продукцию, сахар, хлеб и некоторые овощи. Подобные меры были направлены на снижение социальной напряженности.

Ранее глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин отмечал, что госрегулирование цен на важные категории продуктов питания, включая мясную и молочную продукцию, приведет к снижению предложения и уровня конкуренции среди производителей.