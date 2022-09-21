Путин: рынок должен быть занят производителями из России, когда вернутся иностранцы

Бывшие иностранные партнеры со временем вернутся на российский рынок. К этому моменту свободные ниши должны быть заняты отечественными разработками, приводит слова президента страны Владимира Путина ТАСС.

«Когда вчерашние иностранные партнеры решат вернуться, а когда-нибудь это произойдет, нужно, чтобы рынок был занят нашими производителями», — заявил Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами.

По его словам, необходимо обеспечить более быстрый переход экономики к импортозамещению. В основе этого процесса должны быть российские технологические разработки.

«Нужно, чтобы в основе всего лежали именно отечественные разработки, нужно к этому стремиться и делать это как можно быстрее», — пояснил Путин.

21 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в России есть интеллектуальная база. За счет нее можно создавать товары для замещения поставок западной продукции, которые попали под санкции. По его словам, крупные российские компании привыкли «все» покупать, но в настоящее время им следует изменить подход и начать «придумывать» самим.