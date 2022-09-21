Путин: рынок должен быть занят производителями из России, когда вернутся иностранцы

close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Бывшие иностранные партнеры со временем вернутся на российский рынок. К этому моменту свободные ниши должны быть заняты отечественными разработками, приводит слова президента страны Владимира Путина ТАСС.

«Когда вчерашние иностранные партнеры решат вернуться, а когда-нибудь это произойдет, нужно, чтобы рынок был занят нашими производителями», — заявил Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами.

По его словам, необходимо обеспечить более быстрый переход экономики к импортозамещению. В основе этого процесса должны быть российские технологические разработки.

«Нужно, чтобы в основе всего лежали именно отечественные разработки, нужно к этому стремиться и делать это как можно быстрее», — пояснил Путин.

21 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в России есть интеллектуальная база. За счет нее можно создавать товары для замещения поставок западной продукции, которые попали под санкции. По его словам, крупные российские компании привыкли «все» покупать, но в настоящее время им следует изменить подход и начать «придумывать» самим.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть