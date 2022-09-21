«Известия»: часть банков Вьетнама и Казахстана приостановили обслуживание карт «Мир»

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Некоторые финансово-кредитные организации Вьетнама и Казахстана перестают работать с российской платежной системой «Мир». Об этом сообщают «Известия».

В частности, как выяснили журналисты газеты, вьетнамский BIDV больше не принимает карты «Мир», однако карты других платежных систем продолжает обслуживать.

В Народном банке Казахстана (Халык Банк) тоже перестали принимать карты «Мир», соответствующую информацию подтвердили сотрудники колл-центра.

В Центробанке России отметили, что зарубежные партнеры самостоятельно решают, обслуживать или нет карты «Мир», однако в регуляторе заверили, что продолжат контакты с другими странами по вопросу работы национальных карт.

Ранее в ЦБ Армении заявили, что коммерческие банки страны будут самостоятельно решать вопрос с обслуживанием карт «Мир».

19 сентября турецкие банки Is Bankasi и DenizBank прекратили обслуживать карты «Мир». Такое решение последовало после заявлений Минфина США о возможных санкциях за использование российской платежной системы.

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