Россиянам рекомендовали брать в поездки в Турцию наличные деньги

В Ассоциации туроператоров России порекомендовали туристам брать в Турцию наличные деньги из-за нестабильного обслуживания карт российской платежной системы «Мир». Об этом говорится на сайте организации.

«В нынешних условиях нестабильного обслуживания карт «Мир» эксперты АТОР настоятельно рекомендуют туристам брать с собой не только карты «неподсанкционных» банков (но лучше такую карту завести перед поездкой)», — говорится в сообщении.

Со списком санкционных банков можно ознакомиться на сайте АТОР.

Также туроператоры рекомендуют менять рубли на валюту.

«Рекомендуется запасаться перед вылетом в Турцию или наличной валютой (доллары, евро) на необходимые расходы вне отеля, или менять рубли (хороший курс в аэропорту Антальи, но рубли можно поменять и в городе, правда вряд ли курс будет близким к курсу ЦБ)», — сообщает АТОР.

Ранее стало известно, что два крупнейших турецких банка перестали принимать карты «Мир».