Президент Перу Кастильо выступил за нормализацию экспорта удобрений из России

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Peruvian Presidential Press/Global Look Press

Президент Перу Педро Кастильо заявил, что страна выступает за нормализацию экспорта удобрений из России, из-за нехватки которых страдают развивающиеся страны. Об этом он сообщил на сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

«Необходимо продолжить реализацию соглашения о поставке зерновых из Украины и, как отмечал генсек ООН, нормализовать экспорт удобрений из России, недостаток которых давит на самых бедных сельхозпроизводителей из развивающихся стран», — сказал Кастильо.

По его словам, нужно избегать экономических санкций, если они ставят под угрозу продовольственную безопасность на планете.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял о необходимости устранения всех препятствия на пути экспорта российских удобрений и их составляющих. По его словам, нехватка удобрений в мире может быстро перерасти в дефицит продовольствия, если не предпринимать никаких действий.

Также Гутерриш в интервью РИА «Новости» призывал обеспечить свободный доступ российских удобрений через Европу.

До этого президент России Владимир Путин называл верхом цинизма отказ стран Евросоюза ответить на предложение РФ бесплатно передать нуждающимся странам удобрения.

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