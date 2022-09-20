Миллер: «Газпром» продолжит поставки газа в Республику Сербскую по ценам действующего контракта

«Газпром» продолжит поставки газа в Республику Сербскую (входит в состав Боснии и Герцеговины в качестве одного из двух энтитетов — субъектов федерации) в необходимых объемах по ценам действующего контракта. Стоимость топлива не подвергнется корректировкам по текущей рыночной конъюнктуре, приводит слова главы энергохолдинга Алексея Миллера ТАСС.

«Газпром» поставляет сейчас, и будет продолжать поставки газа в Республику Сербскую в необходимых объемах по ценам действующего контракта без корректировок по текущей конъюнктуре рынка», — заверил Миллер.

Соответствующее заявление глава «Газпром» сделал в ходе визита в Россию сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

По итогам периода с с 1 января по 15 июня 2022 года «Газпром» нарастил поставки газа в Боснию и Герцеговину на 55,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. В середине июня глава холдинга Алексей Миллер и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик рассмотрели ряд вопросов, касающихся нюансов энергетического сотрудничества.

20 сентября экс-советник министра экономики Евгений Надоршин назвал невозможным перенаправление российского газа из Европы в Иран, несмотря на достигнутые ранее соответствующие договоренности двух стран. Объемы поставок в рамках соглашения являются незначительными по сравнению с размером экспорта «Газпрома» в ЕС — 5,5 млрд кубов против около 180 млрд. Кроме того, неизвестно, какая инфраструктура будет использоваться для перенаправки российского газа в Иран.