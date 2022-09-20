США обсуждают с Украиной и союзниками конфискацию замороженных активов России

Власти Соединенных Штатов обсуждают с Украиной и союзниками вопрос использования для поддержки украинцев замороженных российских активов в случае их конфискации. Об этом заявила во вторник помощник министра финансов США Элизабет Розенберг, сообщает ТАСС.

«Мы работаем с союзниками и правительством Украины над тем, чтобы выяснить, как мы можем наилучшим образом использовать российские активы, которые мы заморозили и конфисковали, для поддержки народа Украины», — сказала Розенберг.

Накануне газета The Guardian писала, что Украина продвигает принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, которая должна лечь в основу международного механизма получения компенсаций от России, в том числе за счет конфискации зарубежных российских активов. По данным издания, заниматься лоббированием вопроса репараций поручено заместителю министра юстиции Украины Ирине Мудре.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Россия намерена уделить «особое» внимание борьбе против попыток западных стран «подчинить своим прихотям» Организацию Объединенных Наций.