ЦБ планирует ввести количественные ограничения на потребкредиты и микрозаймы

Центральный банк России планирует ввести количественные ограничения на микрозаймы и другие необеспеченные потребительские кредиты с 1 января 2023 года, сообщает ТАСС.

«После типичного для начала кризиса ужесточения стандартов кредитования банками в последние месяцы вновь наметилась тенденция к восстановлению необеспеченного потребительского кредитования (традиционно маржинального сегмента) и возвращению рискованных практик. В условиях высокой неопределенности банки могут столкнуться с повышенными рисками при развитии розничного кредитования», — указано в информационно-аналитическом материала Центробанка.

В ЦБ отмечают, что ключевой риск — чрезмерный рост закредитованности населения, а также недофинансирование корпоративного сектора.

«В таких условиях представляется целесообразным с 1 января 2023 года начать применять [макропруденциальные лимиты — «Газета.Ru»] к банкам с универсальной лицензией и МФО — новый инструмент, который позволяет ограничивать долю предоставляемых рискованных потребительских кредитов и займов, не требуя увеличения капитала под такие кредиты», — указано в материале.

Ранее стало известно, что средняя сумма запроса по микрозаймам в России достигла рекордных 24,8 тыс. рублей в августе.