Экс-премьер Польши Туск: поляки живут без горячей воды при температуре +15° в домах

Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал нынешнего министра климата и окружающей среды Анну Москва за тяжелые условия жизни поляков в преддверии зимних холодов. Туск в своем Twitter заявил, что граждане страны живут без горячей воды при температуре +15° в домах.

«У знакомого в квартире +15 градусов и холодная вода в кране. Возможно, это пилотная программа министра Москва на осенне-зимний сезон», — написал он.

Ранее Дональд Туск заявил о «лавине отчаянных сообщений» от польских граждан из-за инициативы местной нефтегазовой компании PGNiG поднять цены на газ в 12–15 раз. Во время своего выступления на текстильной фабрике в городе Константинов-Лодзки Туск предрек массовое закрытие заводов на фоне повышения стоимости газа. По его словам, ситуация действительно является «драматической». Туск подчеркнул, что то, что происходит в последние недели, выходит за рамки воображения.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.