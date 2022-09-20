Посольство РФ опровергло переговоры о прямом авиасообщении между Россией и севером Кипра

Представитель российского посольства в Никосии сообщил РИА «Новости», что российская позиция по кипрскому урегулированию не изменилась. По его словам Москва не ведет каких-либо переговоров по открытию прямого авиасообщения между РФ и северным Кипром.

«Посольство России опровергает какие-либо переговоры об открытии прямого авиасообщения. Никаких действий мы в этом направлении не предпринимали. Такая тема по линии посольства не обсуждалась ни с одной из сторон», — сказал он.

По словам собеседника агентства, в посольстве не комментируют спекуляции и непроверенную информацию.

Накануне телеканал CNN Turk сообщил, что прямые авиарейсы из России в непризнанную международным сообществом Турецкую Республику Северного Кипра могут начаться в ноябре. Отмечалось, что российские власти якобы уже дали на это свое согласие, однако переговоры между Анкарой и Москвой все еще продолжаются.

До этого стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Москвы в Дубай с 1 октября.