Эксперт Яковлев рекомендовал российскому бизнесу «ликвидироваться» не ранее июля 2023 года

Бизнесу не следует ликвидироваться до июля 2023 года. К тому времени должны вступить в силу упрощенные правила закрытия компаний, приводит слова аналитика сервиса для проверки контрагентов «Контур.Фокус» Антона Яковлева «Российская газета».

Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий для предпринимателей процедуру ликвидации бизнеса. Изменения позволят бизнесменам самостоятельно прекращать работу компаний в течении трех-четырех месяцев. Для этого необходимо, чтобы у них не было долговой нагрузки перед кредиторами и бюджетом. Для ликвидации необходимо будет подать заявление об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ.

«Благодаря поправкам, больше компаний смогут ликвидироваться легально. Это уменьшит число мошенников, скупающих брошенный бизнес», — заявил Яковлев.

В настоящее время на ликвидацию юридического лица уходит до года. Для завершения процедуры необходимо зарегистрировать решение о ликвидации в Федеральной налоговой службе (ФНС), подготовить промежуточный ликвидационный баланс, создать ликвидационную комиссию, уведомить каждого кредитора о ликвидации и совершить еще ряд действий, которые только увеличивают временные издержки предпринимателей.

«В связи с необходимостью доработки информационных систем ФНС России, необходимых для реализации предлагаемых изменений, вступление в силу законопроекта предусмотрено 1 июля 2023 года», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

6 июля РБК сообщил о росте объемов скупки россиянами автомобилей в счет погашения долгов при банкротстве. Согласно подсчетам аналитиков «Портала DA» — маркетплейса Сбера для реализации активов, только за первые 5 месяцев 2022 года на электронных торговых площадках по России было продано 4,2 тыс. машин россиян, проходящих процедуру банкротства. Это вдвое больше показателей за аналогичный период 2021-го.