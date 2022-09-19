Песков: работа над проектом бюджета РФ и бюджетным правилом продолжится

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что работа над бюджетом РФ и бюджетным правилом будет продолжена. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин провел совещание по экономическим вопросам с финансовым блоком правительства, представителями Центробанка и администрации. Президент считает, что при составлении бюджета необходимо учитывать объективные факторы, влияющие на доходы. Президент считает, что необходимо предлагать системные механизмы поддержки всей государственной финансовой системы.

«Работа будет продолжена», — сказал Песков в ответ на вопрос, был ли принят бюджет и есть ли решение по бюджетному правилу.

Ранее Путин поручил при формировании федерального бюджета на ближайшие три года сохранить его устойчивость и сбалансированность. Путин отметил, что планирует в ходе мероприятия выйти на итоговые решения по подготовке федерального бюджета.

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