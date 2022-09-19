«Магнит» задумался о возможности производства собственного растительного мяса

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Ретейлер «Магнит» может начать выпускать собственное растительное мясо. Эти планы вписываются в концепцию развития альтернативных продуктов питания в России, приводит слова директора розничной сети компании Руслана Исмаилова Forbes.

«Мы действительно думаем о том, чтобы создать собственное производство растительного мяса. Опять же — не потому, что это модно, а потому, что мы видим в этом возможности завтрашнего дня, которые сегодня уже начинают как-то проявляться в сознании потребителей и спросе», — заявил Исмаилов.

По его словам, в месяц «Магнит» реализует более 700 тыс. литров растительного молока, а российская «ЭФКО» уже поставляет компании пять позиций растительного мяса. Эти факторы помогут воплотить планы компании по производству альтернативных продуктов питания.

«Продажи этого ассортимента ежемесячно растут на 7-10% месяц к месяцу», — заключил Исмаилов.

5 сентября «Ведомости» сообщили, что крупнейшие российские продуктовые сети по итогам первого полугодия увеличили совокупную выручку на 26,5% до 3,75 трлн рублей. Ретейлер «Магнит» оказался на втором месте по наращиванию прибыли. За первые шесть месяцев 2022 года показатели компании повысились на 39% до 1,11 трлн рублей. Лидером рейтинга стал X5 Group, чья выручка увеличилась на 18,8% до 1,35 трлн рублей.

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