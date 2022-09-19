ЕК: Евросоюз не ждет, что какой-либо один источник газа может заменить это топливо из РФ

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер на брифинге заявил, что в Европейском союзе не ждут, что какой-либо один источник газа мог бы заменить топливо из России, передает РИА «Новости».

«Мы никогда не говорили, что какой-либо отдельный источник сам по себе заменил бы российский газ», — отметил Мамер.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон рассказала, что в Еврокомиссии предложили странам Евросоюза ряд мер для победы над Россией в «энергетической войне». Еврокомиссар отметила, что Европейский союз сделал все возможное, чтобы быть готовым к прекращению поставок из РФ.

До этого в Еврокомиссии заявили, что меры ЕС из-за высоких цен на энергию будут временными.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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