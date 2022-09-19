Сбер рекомендовал установить российские сертификаты удостоверяющего центра

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Пресс-служба Сбера

В связи с предстоящим переходом сайтов Сбера на сертификаты Национального удостоверяющего центра (НУЦ) Минцифры рекомендуем всем клиентам установить сертификаты НУЦ на личные устройства для обеспечения бесперебойного и безопасного доступа к онлайн-ресурсам Сбера.

Информация о способах установки, а также ответы на часто задаваемые вопросы о сертификатах НУЦ доступны по ссылке.

Также Сбер обратил внимание, что мобильные приложения СберБанк Онлайн и СберБизнес на платформах iOS и Android уже имеют встроенные сертификаты Национального удостоверяющего центра, пользоваться ими абсолютно безопасно.

Пользователям Android рекомендуют обновить приложения СберБанк Онлайн и СберБизнес до последних версий.

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