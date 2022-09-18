Лондонская фондовая биржа не будет проводить торги в день похорон королевы Елизаветы II

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В день похорон королевы Великобритании Елизаветы II Лондонская фондовая биржа не будет работать, сообщил телеканал Sky News.

«Лондонская фондовая биржа вообще не будет проводить торги в день похорон королевы», — проинформировал телеканал.

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония состоится в 11:00 по местному времени (13:00 мск).

Королева Елизавета II скончалась в шотландском замке Балморал во второй половине дня 8 сентября в возрасте 96 лет. Ее сын, 73-летний принц Уэльский Чарльз, стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

Ранее 18 сентября Sky News сообщил, что более ста рейсов в лондонском аэропорту Хитроу отменят в день похорон королевы Великобритании Елизаветы II.

До этого в тот же день благотворительная неправительственная организация St John Ambulance сообщила, что около 259 человек, которые стояли в очереди на прощание с Елизаветой II, чей гроб был выставлен для прощания в Лондоне, нуждались в медицинской помощи.

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