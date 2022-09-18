Вице-премьер Новак заявил, что энергетический кризис в Европе пока только нарастает

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Энергетический кризис в Европе пока только нарастает, а европейским потребителям уже приходят счета, которые они не могут оплатить. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин», которая вышла на телеканале «Россия 1».

«Счета приходят за коммунальные услуги, за газ, которые потребители просто не могут оплачивать, этот кризис только нарастает», — сказал Новак.

Кроме того, он отреагировал на слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая сказала, что европейцы могут отсылать счета за электроэнергию и газ в Москву. «Можно что угодно советовать, но от этого легче не станет», — сказал вице-премьер.

На этой неделе глава ЕК на фоне критики из-за роста цен на электроэнергию и газ в странах Евросоюза (ЕС) предложила недовольному депутату от Франции Манон Обри отправить счета за электричество в Москву.

В конце августа агентство Bloomberg написало, что цены на электроэнергию во Франции «на год вперед» впервые в истории превысили отметку €1 тыс. за мВт/ч, в Германии аналогичные показатели превзошли €805, установив новый рекорд.

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