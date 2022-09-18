Россиянам рассказали, у кого из них повысятся зарплаты с 1 октября

Доцент кафедры экономики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал в беседе с агентством «Прайм», что повышение окладов с 1 октября затронет миллионы бюджетников, на которых не распространяется действие майских указов президента РФ Владимира Путина.

«Повышения оплаты труда могут ожидать сотрудники спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других категорий», — сказал эксперт.

По его словам, региональные власти должны указать точный размер индексации, в большинстве регионов России он варьируется в пределах 4-6%.

Также Тимофеев указал, что «остальные профессиональные группы» ждут повышения зарплаты с 1 января 2023 года.

Ранее аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели исследование, в каких направлениях больше вакансий и как изменились зарплаты. Согласно полученным результатам, спрос на персонал в транспортно-логистической отрасли в первом полугодии 2022 года выше, чем за аналогичный период 2021-го. При этом зарплатные предложения в транспортно-логистической отрасли с февраля выросли на 9%.