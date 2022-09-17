Сенатор Коттон: «война против американской энергетики» сделает США зависимыми от Китая

Сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон заявил, что «война против американской энергетики» сделает США зависимыми от Китая. Об этом он сообщил телеканалу Fox News.

«Мы здесь, в США, воюем против добычи энергоносителей, в то же время становясь зависимыми от китайской энергии», — сказал он.

По его мнению, политика Байдена может привести к усилению союза России и Китая.

Ранее заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что отношения России и Китая носят «условный характер», так как эти страны далеко не во всем имеют совпадающие точки зрения.

Дипломат добавила, что Си Цзиньпин постоянно говорит о суверенитете и территориальной целостности государств, что необходимо ему для обоснований своих притязаний на Гонконг, Тибет и Тайвань.

До этого Путин заявил, что Россия «высоко оценивает» позицию Китая по Украине. При этом он добавил, что Москва понимает вопросы и озабоченности Пекина по поводу украинского конфликта.