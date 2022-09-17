Глава ДНР Пушилин сообщил о строительстве завода по розливу бутилированной питьевой воды

В Донецкой народной республике (ДНР) построят завод по производству бутилированной питьевой воды. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале после посещения строительной площадки в поселке Старобешево на юго-востоке ДНР.

«Чтобы бутилированная вода не росла в цене и ее было в республике достаточно, принято решение построить завод по производству и розливу питьевой воды», — написал Пушилин.

По его словам, на этом заводе в сутки смогут производить 556 тыс. литров питьевой воды.

В феврале в самопровозглашенной ДНР объявили режим ЧС государственного уровня в связи с остановкой насосной станции и прекращением централизованного питьевого водоснабжения. По информации МЧС ДНР, нарушение работы объекта произошло из-за артиллерийских обстрелов территории республики.

В августе Пушилин проинформировал, что на территории региона отменят плату за водоснабжение для жителей, получающих воду из канала «Северский Донец – Донбасс», на период с 1 марта и до конца 2022 года. Глава региона отметил, что из-за обстрелов населенных пунктов со стороны ВС Украины в большинстве городов ситуация с водоснабжением является критичной.