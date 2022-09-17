Президент Турции Эрдоган заявил, что АЭС «Аккую» откроют в 2023 году

Турецкая компания IC Ictas, с которой Россия ранее расторгла договор на строительство АЭС «Аккую», вновь получила контракт, и церемонию открытия объекта наметили на 2023 год. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Было достигнуто соглашение относительно «Аккую». С этим соглашением они (Москва) теперь договорились с турецкой компанией IC. Благодаря быстрому продолжению следующего процесса мы, надеюсь, сможем завершить строительство первого блока и торжественно открыть его в 2023 году», — сказал Эрдоган.

«Аккую» — первый проект в мировой атомной отрасли, который будут реализовывать по модели «строй-владей-эксплуатируй». Стоимость постройки оценивается около $20 млрд.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что все вопросы, связанные со строительством атомной электростанции «Аккую» в Турции, урегулировали.

В июле госкорпорация «Росатом» приступила к строительству четвертого энергоблока «Аккую». Старт заливке первого бетона под фундаментную плиту нового энергоблока дали генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.