Президент Турции Эрдоган заявил, что АЭС «Аккую» откроют в 2023 году

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Сергей Савостьянов/РИА «Новости»

Турецкая компания IC Ictas, с которой Россия ранее расторгла договор на строительство АЭС «Аккую», вновь получила контракт, и церемонию открытия объекта наметили на 2023 год. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Было достигнуто соглашение относительно «Аккую». С этим соглашением они (Москва) теперь договорились с турецкой компанией IC. Благодаря быстрому продолжению следующего процесса мы, надеюсь, сможем завершить строительство первого блока и торжественно открыть его в 2023 году», — сказал Эрдоган.

«Аккую» — первый проект в мировой атомной отрасли, который будут реализовывать по модели «строй-владей-эксплуатируй». Стоимость постройки оценивается около $20 млрд.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что все вопросы, связанные со строительством атомной электростанции «Аккую» в Турции, урегулировали.

В июле госкорпорация «Росатом» приступила к строительству четвертого энергоблока «Аккую». Старт заливке первого бетона под фундаментную плиту нового энергоблока дали генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

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