Bloomberg: Европа готовит план отключений электроэнергии для предотвращения «зимнего хаоса»

Европа готовит план отключений электроэнергии, чтобы предотвратить «зимний хаос» и бесконтрольные перебои. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что сетевой оператор Франции практически остался без возможностей для поддержания электроснабжения, и компания объявила «красную» тревогу.

«Она уже отключила ряд крупных промышленных предприятий и понизила напряжение в сети. Оператор вынужден предпринимать радикальные шаги и отключить подачу электроэнергии в некоторые жилые районы, чтобы не допустить полного краха системы», — говорится в публикации.

Агентство подчеркивает, что энергетический кризис усиливается в Европе с каждой неделей. И если спрос на газ не уменьшится, то предприятиям придется отключиться от сети.

«В самом худшем случае это коснется и домохозяйств», — сказал глава отдела энергетики и климата лондонского аналитического центра Onward Эд Биркетт.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что одной из основных причин энергетического кризиса в европейских странах является «неаккуратный» подход Евросоюза к «зеленой» повестке, а попытки переложить вину на Россию призваны защитить власти ЕС от возмущения своих граждан.