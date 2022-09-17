ТАСС: в Турции зафиксировали рост туристического спроса из Европы на фоне энергокризиса

В последние несколько недель в Турции зафиксировали рост туристического спроса из Европы в зимний период из-за энергокризиса. Об этом ТАСС заявил источник в туристической отрасли.

«Из-за энергетического кризиса и высокой инфляции в Европе европейские туристы будут зимовать в Турции. Турецкий туристический сектор готовится провести самый напряженный зимний сезон за последние годы. Отели, которые обычно закрыты в межсезонье, будут работать круглый год», — отметил собеседник агентства.

В Ассоциации турецких туристических агентств заявили, что чаще всего туристический сезон заканчивается в конце октября. Сейчас же появилось достаточно запросов на декабрь и январь. Поэтому, по предварительным подсчетам, из Европы зимой может приехать минимум 3 млн туристов. Кроме того, прирост туристов лишь дополнительно поддержит экономику страны.

Представитель Ассоциации туристических отельеров и операторов Средиземноморья поделился, что в ноябре и декабре больше всего туристов будет из Германии и Великобритании. А вот в январе и феврале будут туристы из Нидерландов, Бельгии и скандинавских стран.

В середине сентября владелец бизнеса в Турции пожаловался на сложности при приеме оплаты от туристов из России. По словам хозяина рыбного ресторана на берегу Босфора в Стамбуле Нико Вальдеса, основной доход ему приносят иностранные посетители, однако в 2022 году он столкнулся с проблемой в работе российских кредитных карт в Турции.