ТАСС: в Турции зафиксировали рост туристического спроса из Европы на фоне энергокризиса

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

В последние несколько недель в Турции зафиксировали рост туристического спроса из Европы в зимний период из-за энергокризиса. Об этом ТАСС заявил источник в туристической отрасли.

«Из-за энергетического кризиса и высокой инфляции в Европе европейские туристы будут зимовать в Турции. Турецкий туристический сектор готовится провести самый напряженный зимний сезон за последние годы. Отели, которые обычно закрыты в межсезонье, будут работать круглый год», — отметил собеседник агентства.

В Ассоциации турецких туристических агентств заявили, что чаще всего туристический сезон заканчивается в конце октября. Сейчас же появилось достаточно запросов на декабрь и январь. Поэтому, по предварительным подсчетам, из Европы зимой может приехать минимум 3 млн туристов. Кроме того, прирост туристов лишь дополнительно поддержит экономику страны.

Представитель Ассоциации туристических отельеров и операторов Средиземноморья поделился, что в ноябре и декабре больше всего туристов будет из Германии и Великобритании. А вот в январе и феврале будут туристы из Нидерландов, Бельгии и скандинавских стран.

В середине сентября владелец бизнеса в Турции пожаловался на сложности при приеме оплаты от туристов из России. По словам хозяина рыбного ресторана на берегу Босфора в Стамбуле Нико Вальдеса, основной доход ему приносят иностранные посетители, однако в 2022 году он столкнулся с проблемой в работе российских кредитных карт в Турции.

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