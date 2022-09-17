В правительстве Германии заявили о неизменной позиции по «Северному потоку — 2»

ФРГ по-прежнему не согласна вводить в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2», сертификация которого была остановлена в феврале этого года. Об этом заявил ТАСС представитель германского правительства.

«Наша позиция неизменна», — сказал он.

22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство страны приостанавливает сертификацию проекта «Северный поток — 2». Поводом для это стало то, что Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.

На следующий день президент США Джо Байден поручил своей администрации ввести санкции в отношении компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские страны сами ввели санкции и остановили запуск нового газопровода «Северный поток — 2», виня в разворачивающемся энергетическом кризисе Россию.