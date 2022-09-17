Рестораторы заявили, что цены на импортные продукты стабилизировались из-за логистики

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Российские рестораторы заметили стабилизацию цен на закупку импортной продукции за счет налаживания логистики и нахождения новых поставщиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей данной отрасли.

Выяснилось, что сейчас, по-прежнему, дорогими являются морепродукты и рыба, а также мясо и молочная бакалея.

«С начала года ресторанный бизнес столкнулся со значительным увеличением закупочной стоимости продукции, в особенности это коснулось импорта. Рост по отдельным позициям достигал 70-200%. Со временем ситуация немного стабилизировалась...» — пояснил директор по развитию компании-владельца бренда «Якитория» Александр Муратов.

В свою очередь бренд-шеф ресторана OPUS Виктор Титов согласился с такой позицией. По его словам, в феврале-марте рост цен на ряд позиций мог доходить до 40%.

Ранее стало известно, что цены на куриное мясо в России в конце августа упали ниже уровня 2021 года.

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