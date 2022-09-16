Путин назвал одну из основных причин энергетического кризиса в Европе

Одной из основных причин энергетического кризиса в европейских странах является «неаккуратный» подход Евросоюза к «зеленой» повестке, а попытки переложить вину на Россию призваны защитить власти ЕС от возмущения своих граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Самарканде, слова которого приводит ТАСС.

«Энергетический кризис в Европе начался не с начала специальной военной операции, а гораздо раньше», — отметил Путин, поясняя, что обвинения ЕС в адрес России призваны «обеспечить себе защиту от возмущенных граждан своих стран».

Также на поставки российского газа в европейские страны повлияли санкции Польши и остановка Украиной прокачки топлива по одной из ниток через свою территорию, при этом «Газпром» обвиняют в том, что компания «не дает газ», продолжил он.

«Я господину [канцлеру ФРГ] Шольцу сказал: «Что вы мне звоните? Позвоните в Варшаву и попросите, чтобы они открыли маршрут. Вот и все», — рассказал Путин.

Говоря о решении Украины, он пояснил, что европейским странам стоит «позвонить в Киев», чтобы они открыли второй маршрут.

«Украину снабжают оружием, а она взяла и закрыла им один из маршрутов. Целый маршрут закрыли», — отметил российский президент.

Кроме того, на энергетический кризис в Европе, по его мнению, повлиял подход властей ЕС к зеленой повестке, которые «для достижения сиюминутной политической конъюнктуры пошли на сворачивание углеводородной энергетики». При этом Путин считает, что этот процесс необходимо проводить «аккуратно, осторожно, поэтапно».

Также российский лидер предложил ЕС снять санкции с «Северного потока – 2», если «им приспичило». Он также подчеркнул, что Россия и «Газпром» выполняли и будут выполнять все свои контрактные обязательства.