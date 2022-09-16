Минфин России выплатил купоны по евробондам в сумме 7 млрд рублей по новым правилам

Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонов по евробондам в рублях по новым правилам. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Речь о выплате купонов по евробондам «Россия-2023» и «Россия-2043».

Поясняется, что выплаты произведены в общей сумме 7 млрд руб.

В связи с чем обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме, добавили в пресс-службе министерства.

Минфин России в июне объявил о новой схеме, по которой будут проводиться операции по внешнему госдолгу страны.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ не поддерживает увеличение лимита суммы по дальневосточной ипотеке. По новому порядку выплат по еврооблигациям, Россия будет переводить в национальный расчетный депозитарий (НРД) рублевый эквивалент суммы платежа.