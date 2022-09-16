Набиуллина сообщила, что речи об изъятии средств недружественных нерезидентов не идет

close
100%
Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что речи вокруг изъятия средств недружественных нерезидентов сейчас не идет. Об этом сообщает ТАСС.

Данные средства планируется инвестировать, обратила внимание Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

«Что касается компенсационных фондов, ни о каком изъятии средств инвесторов не идет речи, речь идет об изъятии доходов от инвестирования этих средств», — подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, средства недружественных резидентов были заморожены и после инвестиций этот доход получится применить для компенсации в части потерянного.

Также Набиуллина добавила, что подобные механизмы будут работать при создании законодательной базы. Вопрос с законодательной базой требуется проработать, заключила глава Банка России.

Весной вице-спикер Совфеда Констанин Косачев допустил национализацию иностранных компаний в случае изъятия активов России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть