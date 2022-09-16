Набиуллина сообщила, что речи об изъятии средств недружественных нерезидентов не идет

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что речи вокруг изъятия средств недружественных нерезидентов сейчас не идет. Об этом сообщает ТАСС.

Данные средства планируется инвестировать, обратила внимание Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

«Что касается компенсационных фондов, ни о каком изъятии средств инвесторов не идет речи, речь идет об изъятии доходов от инвестирования этих средств», — подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, средства недружественных резидентов были заморожены и после инвестиций этот доход получится применить для компенсации в части потерянного.

Также Набиуллина добавила, что подобные механизмы будут работать при создании законодательной базы. Вопрос с законодательной базой требуется проработать, заключила глава Банка России.

Весной вице-спикер Совфеда Констанин Косачев допустил национализацию иностранных компаний в случае изъятия активов России.