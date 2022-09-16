Глава Банка России заявила о сужении пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки

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Банк России

Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, написал ТАСС.

«Полагаем, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось», — сказала глава российского Центробанка на пресс-конференции после заседания совета директоров регулятора.

По словам Набиуллиной, цикл снижения ключевой ставки, скорее всего, близок к завершению.

Ранее 16 сентября совет директоров Банка России на плановом заседании принял решение о понижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 7,50% годовых. В регуляторе также отметили, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, которая, по прогнозу ЦБ, к концу декабря составит 11 — 13%.

До этого в тот же день Набиуллина заявила, что в октябре российский Центробанк с высокой долей вероятности улучшит прогноз по ВВП страны. На этой неделе президент Владимир Путин сказал, что сокращение российского ВВП замедлилось до 4,3%.

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