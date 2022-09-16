Глава Банка России заявила о сужении пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки

Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, написал ТАСС.

«Полагаем, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось», — сказала глава российского Центробанка на пресс-конференции после заседания совета директоров регулятора.

По словам Набиуллиной, цикл снижения ключевой ставки, скорее всего, близок к завершению.

Ранее 16 сентября совет директоров Банка России на плановом заседании принял решение о понижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 7,50% годовых. В регуляторе также отметили, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, которая, по прогнозу ЦБ, к концу декабря составит 11 — 13%.

До этого в тот же день Набиуллина заявила, что в октябре российский Центробанк с высокой долей вероятности улучшит прогноз по ВВП страны. На этой неделе президент Владимир Путин сказал, что сокращение российского ВВП замедлилось до 4,3%.