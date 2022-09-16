Сбербанк откроет первый офис исламского финансирования

Сбер до конца 2022 года откроет в Казани первый офис партнерского финансирования. Об этом заявил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев в рамках четвертого ежегодного Российского исламского экономического форума, который проводится в городе Каспийске Республики Дагестан.

«На территории Татарстана проживает более 1,5 млн мусульман и присутствует постоянно растущий спрос на продукты исламского финансирования. В результате анализа потребительского спроса, мы решили открыть первый офис партнерского финансирования в Казани. Уверен, что он станет одним из самых популярных офисов Сбера в Татарстане, а жители республики – его первыми клиентами», — отметил Ганеев.

Офис будет обслуживать розничных и корпоративных клиентов. На банковской полке будут представлены продукты партнерского финансирования: мудараба (аналог доверительного управления активами), халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия, платежные и текущие счета, а также расчетно-кассовое обслуживание и другие.

По результатам работы пилотного офиса Сбер примет решение о тиражировании проекта и открытии новых точек.