Путин заявил, что Россия направит в Иран бизнес-миссию на следующей неделе

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Сергей Савостьянов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в узбекском Самарканде заявил, что Россия направит в Иран бизнес-миссию на следующей неделе, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

«Активно работает Межправкомиссия. На следующей неделе мы к вам направляем представительную российскую делегацию деловых кругов, всего в ней участвуют около 80 российских компаний», — заявил Путин на встрече с иранским коллегой Ибрахимом Раиси.

Анонсированная российским президентом миссия станет вторым таким визитом — Путин напомнил, что первая делегация российских бизнесменов посетила Иран в мае 2022 года, и тогда представители российского бизнес-сообщества положительно оценили иранский опыт.

Ранее Иран подписал меморандум об обязательствах перед Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), открывающий стране путь в объединение.

На встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси глава России Владимир Путин заявил, что Москва сделает все, чтобы Тегеран стал полноправным участником ШОС.

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