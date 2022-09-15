Новак заявил, что «Сила Сибири — 2» может стать заменой для России «Северного потока — 2»

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Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что газопровод «Сила Сибири — 2» может стать фактической заменой для России трубопровода «Северный поток — 2». Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканале «Россия 1».

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщал, что Россия готова к включению «Северного потока — 2» хоть завтра, однако такая возможность не предоставляется.

Ранее премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявлял, что строительство через территорию его страны газопровода «Сила Сибири — 2» из России в Китай может начаться в 2024 году после технико-экономического обоснования проекта.

В 2020 году Путин поручил «Газпрому» приступить к реализации проекта «Сила Сибири — 2». Газопровод объединит газотранспортные системы востока и запада России. Кроме того, по «Силе Сибири — 2» через Монголию в Китай можно будет поставлять до 50 млрд кубометров газа и газифицировать ряд российских регионов.

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