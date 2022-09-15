Российское правительство выделило еще 56,2 млрд рублей на субсидирование ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства России о выделении дополнительных 56,2 млрд руб. на поддержку льготных ипотечных программ. Информацию об этом на своем сайте опубликовала пресс-служба кабмина.

35 млрд руб. из выделенных средств направят на поддержку программы «Льготная ипотека». На программу «Семейная ипотека» пойдут 16,6 млрд руб., на «Дальневосточную ипотеку» — 4,6 млрд руб.

«Такая помощь позволит многим нашим гражданам приобрести новые дома и квартиры. А строительная индустрия получит дополнительный импульс для дальнейшего развития своих проектов», — сказал Михаил Мишустин.

В начале сентября первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что минимум 40% семей в России не могут взять никакую ипотеку, в том числе льготную.

В тот же период президент России Владимир Путин заявил, что программу дальневосточной льготной ипотеки продлят как минимум до 2030 года.

Ранее 15 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что за семь месяцев 2022 года объем выдачи семейной ипотеки в Москве вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.