Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Оперштаб Белгородской области заявил, что со стороны Украины велся обстрел села Борки 11:50
Цены на газ в Европе выросли на 12% и превысили $2500 за тысячу... 11:47
Эстония расторгнет договор о таможенном сотрудничестве с Россией 11:47
Историк моды Васильев раскритиковал Ваенгу за платья «в облипку» 11:43
Переговоры президентов России и Туркмении стартовали на полях саммита ШОС 11:40
Пугачева отправила Галкину видеопослание в Новую Зеландию 11:38
В ОДКБ заявили, что не планируют направлять миротворцев в Армению 11:38
47-летняя Яна Рудковская опубликовала фото в купальнике 11:37
Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС 11:37
Выдача семейной ипотеки в Москве увеличилась в 2,4 раза 11:36

Излишки денежных средств российских банков достигли максимума за год

close
100%
Pixabay

Российские банки к 14 сентября увеличили структурный профицит ликвидности примерно до 3,66 трлн рублей. Это максимальный показатель с августа 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка.

«Структурный профицит ликвидности банковского сектора на 14 сентября достиг 3,66 трлн рублей — максимального уровня с августа 2021 года. С начала недели показатель увеличился на 22,2%», — говорится в материале.

Структурный профицит ликвидности означает, что долги кредитных организаций перед Банком России меньше той суммы, которую они размещают на депозитах и корсчетах в ЦБ. При структурном дефиците наблюдается обратная ситуация.

«В состоянии структурного дефицита ликвидности российские банки существовали вплоть до начала апреля, стабильно высокий объем чистых требований к ЦБ на уровне свыше 2,5 трлн рублей сектор начал показывать с середины августа», — утверждает РБК.

14 сентября газета «Ведомости» сообщила о намерении Центробанка разрешить финансовым организациям из «дружественных» стран открывать российские филиалы. Кроме того, регулятор и Минфин планируют обновить Стратегию развития финансового рынка России до 2030 года с учетом поручений президента России Владимира Путина и сложившейся геополитической ситуации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть