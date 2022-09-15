Излишки денежных средств российских банков достигли максимума за год

Российские банки к 14 сентября увеличили структурный профицит ликвидности примерно до 3,66 трлн рублей. Это максимальный показатель с августа 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка.

«Структурный профицит ликвидности банковского сектора на 14 сентября достиг 3,66 трлн рублей — максимального уровня с августа 2021 года. С начала недели показатель увеличился на 22,2%», — говорится в материале.

Структурный профицит ликвидности означает, что долги кредитных организаций перед Банком России меньше той суммы, которую они размещают на депозитах и корсчетах в ЦБ. При структурном дефиците наблюдается обратная ситуация.

«В состоянии структурного дефицита ликвидности российские банки существовали вплоть до начала апреля, стабильно высокий объем чистых требований к ЦБ на уровне свыше 2,5 трлн рублей сектор начал показывать с середины августа», — утверждает РБК.

14 сентября газета «Ведомости» сообщила о намерении Центробанка разрешить финансовым организациям из «дружественных» стран открывать российские филиалы. Кроме того, регулятор и Минфин планируют обновить Стратегию развития финансового рынка России до 2030 года с учетом поручений президента России Владимира Путина и сложившейся геополитической ситуации.