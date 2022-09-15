Спрогнозирован курс рубля в краткосрочной перспективе

Для российской валюты по-прежнему важны нефтяные цены, которые пока находятся в сравнительно стабильном состоянии, хотя и снизились до $92—95 за баррель, заявил глава аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев.

Как разъяснил специалист в беседе с Life.ru, на курс рубля в ближайшей перспективе ничто сильно не повлияет.

Снижение ключевой ставки Центрально банка России (ЦБ РФ), говорит специалист, может ненадолго оказать давление на рубль, но выше 61 рубля за единицу доллар и евро вряд ли вырастут.

Падение будет носить кратковременный характер, уверен финансовый эксперт.