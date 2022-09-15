Bloomberg: богатейшие американцы за день лишились $93 млрд из-за новых данных об инфляции

Самые состоятельные люди в США во вторник потеряли в общей сложности $93 млрд из-за падения стоимости их активов после публикации новых показателей инфляции, передает Общественная служба новостей.

Так, состояние Джеффа Безоса сократилось на $9,8 млрд, Илона Маска – на $8,4 млрд, Марка Цукерберга – на $5,6 млрд. Ларри Пейдж и Сергей Брин потеряли по $5,2 млрд и $4,9 млрд, Уоррен Баффет – $3,4 млрд, Билл Гейтс – $2,8 млрд.

Это девятое по масштабу сокращение активов бизнесменов за один день с тех пор, как ведется подсчет «Индекса миллиардеров».