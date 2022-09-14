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«Ведомости»: Центробанк хочет разрешить иностранным банкам открывать российские филиалы

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Российский Центробанк хочет разрешить кредитным организациям из «дружественных» стран открывать на территории России свои филиалы. Предложение об этом содержится в списке инициатив по развитию финансового рынка, которые презентовали Банк России и Минфин страны на стратегической сессии в правительстве, написала газета «Ведомости».

На сегодняшний день в перечне недружественных стран находятся почти 50 государств, в том числе все страны Евросоюза (ЕС), Австралия, Канада, Украина, Швейцария, Япония, Южная Корея, США, Великобритания.

Как отметили в издании, также регулятор и Минфин планируют обновить Стратегию развития финансового рынка России до 2030 года с учетом поручений президента России Владимира Путина и сложившейся геополитической ситуации.

Путин запретил открывать филиалы любых иностранных банков в России весной 2013 года. Инициатором закона выступило правительство.

В феврале 2022 года президент России подписал указ, который среди прочего запретил российским резидентам зачислять валюту на счета в иностранных банках.

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