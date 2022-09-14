Власти России разморозят механизм соглашений о защите инвестиций для привлечения ₽14 трлн

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит возобновить заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). После этого станет возможным привлечь в экономику страны ₽14 трлн к 2024 году, сообщает РБК.

Механизм СЗПК предполагает возмещение затрат на инфраструктуру и стабилизацию условий предпринимательской деятельности для инвесторов в условиях международных санкций против России. В июне 2022 года были приняты изменения в Налоговый кодекс для усовершенствования инвестиционного режима в стране.

В частности предпринимателям и инвесторам гарантировали неизменность законодательства, а регионы получили право подготовки заключений на инвестпроекты. Кроме того, были урегулированы правила предоставления налоговых вычетов компаниям, подписавшим СЗПК.

13 сентября на портале госзакупок появился контракт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка рекомендаций по совершенствованию источников и методов формирования макроэкономических показателей доходов, расходов и сбережений населения». Согласно его условиям, планируется учитывать бонусы и инвестиции в качестве доходов россиян.