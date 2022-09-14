The National Interest назвал три причины провала идеи лимита стоимости российской нефти

Евросоюз (ЕС), Соединенные Штаты Америки и их союзники потерпят неудачу с идеей введения лимита цен на российскую нефть и нефтепродукты по трем причинам. Об этом заявил обозреватель журнала The National Interest Блейз Малли.

Автор материала указал, что введение лимита на российское сырье приведет к увеличению стоимости всех видов энергетики на мировом рынке.

«Если Россия не будет соблюдать ценовой потолок, это может спровоцировать войну на истощение между Москвой и Западом. Если (президент Владимир) Путин решит прекратить экспорт в страны, которые вводят ограничение до декабря, цены на нефть снова вырастут», — пояснил он.

Вторая причина неудачи — западные политики не учли мнение Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), для которых потолок цен равносилен картельному сговору с целью манипуляций рынком.

Третья причина провала инициативы стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) по ограничению цен на сырье — несогласие с такой политикой других крупных потребителей. Речь о Китае и Индии. Эти страны не спешат присоединяться к числу государств, желающих установить лимит стоимости на российскую нефть.

На прошлой неделе министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури в ходе выставки Gastech 2022 в Милане заявил, что Нью-Дели оценит предложение стран G7 о введение лимита цен на российскую нефть.