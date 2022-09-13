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JPMorgan: цены на нефть вырастут до $150 за баррель из-за энергокризиса

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Ana Maria Otero/AP

Биржевые цены на нефть в мире в ближайшие месяцы будут расти. В обозримом будущем рыночные котировки сырья могут достичь планки $150 за баррель из-за энергетического кризиса, приводит прогноз аналитиков банка JPMorgan агентство Bloomberg.

«Цены на нефть будут расти вплоть до $150 за баррель, поскольку спрос превышает предложение, а альтернативные источники энергии, такие как природный газ и возобновляемые источники энергии, не в состоянии восполнить пробел», — говорится в материале.

По словам главы глобальной энергетической стратегии американского банка JPMorgan Кристиана Малека, уголь и газ не смогут восполнить недостатки мирового предложения нефти. Ставку необходимо делать на возобновляемые источники энергии.

«Это должно быть связано с солнечной энергией и ветром, а затем, когда вы пройдете через это, у нас все еще будет большой дефицит нефти, что в основном означает, что мы увидим пересмотр цен на нефть значительно выше», — заключил Малек.

13 сентября агентство Bloomberg сообщило о намерении властей США пополнять стратегические запасы нефти при уровне мировых биржевых цен на сырье в $80 за баррель и ниже. В последний раз марки нефти Brent и WTI торговались на такой планке в январе 2022 года.

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