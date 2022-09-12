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Минфин Украины получил почти $18 млрд помощи от международных партнеров с начала СВО

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Министерство финансов Украины сообщило, что с 24 февраля Киев получил почти $18 млрд помощи от международных партнеров, передает РИА «Новости».

При этом в украинском минфине заявили, что ежемесячный дефицит бюджета не был полностью профинансирован.

«Среди ключевых доноров: Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Япония, Франция, Италия. Но ежемесячный дефицит в $5 млрд долларов США так и не был полностью профинансирован», — отметили в министерстве.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти собираются сократить дефицит госбюджета с $5 млрд до $3 млрд в месяц в 2023 году. Шмыгаль отметил, что в 2022 году международная поддержка помогает покрыть до 40% расходов бюджета страны.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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